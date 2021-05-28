因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，中央流行疫情指揮中心已宣布全國提升疫情警戒至第三級。勞保局說明，配合中央流行疫情指揮中心提升COVID-19(新冠肺炎)防疫措施，勞保局已啟動第一線服務之應變措施。

勞保局指出，需請民眾協助配合相關事項：（一）請民眾非必要儘量減少至各地辦事處臨櫃洽公，避免群聚傳染風險，並多加利用網路等方式辦理，如需查詢個人勞保、勞退等資料，請多加利用勞保局e化服務系統(電腦或手機)查詢、下載；如需諮詢相關問題，請改以電話諮詢；如需申辦相關給付，持自然人憑證者，可以電腦登入勞保局e化服務系統申辦、如無自然人憑證，可改以掛號郵寄方式送件。

另外，各辦事處管制出入口及洽公人數，實施人員流量控管；落實進入洽公民眾實聯制、消毒及體溫測量；加強防護宣導，要求第一線服務人員佩戴面罩，並停止對外差勤活動，以減少接觸風險。 勞保局提醒，因疫情嚴峻，請民眾協助配合，惟有團結一心，才能守住這一波疫情，確保民眾健康安全。

(工商 )