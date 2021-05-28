中央曝北市還有682空床？ 柯文哲怒轟：阿達馬孔固力！怎麼可能？

全台新冠疫情仍未趨緩，今(28日)全台新增297例本土病例，單日更新增19例死亡創新，疫情指揮中心指揮官陳時中坦承「疫情狀況不太好」，因校正回歸後，近期的確診數並沒有往下的趨勢。而台北市長柯文哲在15:30記者會中認為，北市靠著民眾自動自發類封城，疫情算是有控制下來。但針對醫療量能部分，柯不滿中央統計表格顯示仍有「幾百空床」，脫口說「阿達瑪控谷里」（意指頭腦不清），不要只坐在辦公室想。

談到病房空床數，柯文哲批中央，「不要坐在辦公室看數字，我跟你講像那個公布空床數，『阿達瑪控谷里』，怎可能幾百空床，你到第一線問就知道，到急診門口站一下就知道現況，當然我們知道台大院長都出來講話、一些醫護人員也出來，你中央政府拿一張報表，稍微有常識就知道『不可能有幾百空床，不曉得數字哪來，實在是...』」。

至於日媒傳出日本將捐贈台灣AZ疫苗，是不是會擔心疫苗過期等問題，柯文哲表示，「在這階段有國際認證的合格疫苗，有通通送，通通都收了啦！」他認為，疫苗進到台灣後，相關流程就快一點，非常時期有非常做法，把人民生命當作重要考量，繁文縟節就跳過去，假設還有其他考慮，坦白講就是對不起人民。

柯文哲在會中也表示，新冠肺炎從文獻跟臨床數據看起來，50歲以下幾乎沒有死亡，但隨年齡增加死亡率越高，在老年人死亡率特別高，有人問說為什麼，其實因為每個疾病都有其特色，就像小兒麻痺專門攻擊小孩，所以新冠肺炎對年輕人的死亡率很低，將來也會影響整個醫療體系重整，像是未來確診案例有的會放在家裡、防疫旅館、病房、加護病房，如何分配的重要因素會是年齡。

柯文哲指出，從萬華篩檢站數據來看，萬華區看起來比例有下降，反而有控制，其他行政區散開，符合臨床上看到固然萬華是一開始發病地方，但慢慢會控制，不過人會跑來跑去，一開始我就說不能公布足跡、疫調，會給人民假象安全感，以為只有在萬華，錯了，其實各行政區都有相信，結論就是北市疫情穩定，但是大家要很努力才能維持，且目前醫療緊繃。

關於紓困部分，柯文哲宣布，已經停課10天、夜市、餐廳關門，對社會很大衝擊，去年有紓困計畫 ，第一步先比照去年，包含減稅、減租、延稅等，先下令三個月(今年五月到七月)，將來延長多久再講，今年我看也會不只三個月，細節會再公布。

指揮中心今公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。而因疫情仍未緩解，柯文哲上午也表示將進行四級警戒兵推演練。

柯文哲說明疫情最新狀況

(中時新聞網)