【愛傳媒程富陽專欄】最近網路上，突然流行起一股「學術風」來；才在前陣子以廉價房租掩人耳目，實則劈腿藏嬌而出盡風頭的南部王姓立委，連日來更是堂而皇之在綠媒上指證歷歷，從他嘴巴裡硬是吐出「認知戰」此等學術語彙，飆演出一場似是民族大義的新聞炒作，令人忍俊不禁的噗嗤一笑。

這場鬧劇，起因於民進黨的這位王姓立委，公開大肆批評中國大陸正以「認知戰」抨擊台灣的防疫資訊平台，告誡政府務必拿出對策；而巧的是，緊接著就有一批網民繼而在相關PTT，以扮演大陸人士的身份，對台的防疫政策加以肆意濫罵，讓王姓立委得繼以義正詞嚴的口吻警告：「若在新聞媒體上影響國家安全者，可以依照2019年新修訂的國安法處置，最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億。」頓時，讓所有台灣小老百姓為之心頭一顫，不知所以！

但很快「鬧劇」就被台灣一些眼尖的媒體記者發現，繼而揭露這批在相關PTT，以假扮大陸人士身份，對台的各項政策肆意濫罵，進而引起台灣社會反感者，竟是出身綠營的林瑋豐，由其自任版主在暗中操盤這種自導自演的「假新聞」，而他的太太儼然是民進黨社群中心的副主任；於是有網友們紛紛跑去王姓立委臉書留言：「請法辦林瑋豐！不法辦就是包庇中共同路人！」

民進黨這種「白天推廣掃毒軟體，晚上駭客散布病毒」，連民眾黨立法院副總召高虹安都看不下去，但面對綠營權貴，也只能無奈指出：「近日不少執政黨人士紛紛提醒大家疫情當頭、人心惶惶，務必慎防網路『認知作戰』，殊不知，認知作戰並不只遠於海峽對岸，而就咫尺近在台灣自己身邊！」這種情境，似乎讓人感覺，莫非執政黨刻意在形塑5、60年代那種匪諜就在你身邊的「白色恐怖」氛圍，真讓人泛有今是昨非之感！

其實，近年興起的什麼「認知戰」與「融媒體」，也不過是在「國際非傳統戰爭」中一種學理上的新名詞罷了，說白了，這跟19世紀德意志帝國鐵血宰相俾斯麥倡議的「麵包與鞭」；臺灣日治時期，臺灣總督府民政長官後藤新平對臺人執行的「糖飴與鞭」；美國二戰時期老羅斯福總統提出的「胡蘿蔔與棒子」，及90年代後美國奈伊教授定義「軟、硬實力」，到邁入21世紀更新為「巧實力」、「鋭實力」與「戰略溝通」；及中國共產黨向來慣用的「軟硬兼施」、「兩手策略」、「統戰」，甚至我們中華民國喚稱的「政治作戰」，幾乎都是如出一轍；歸根究底，係乃新瓶裝舊酒，都是我們2千多年前《孫子兵法》中所云的「上兵伐謀」，係冀望以非純軍事手段來達到軍事的目的而已。

兵法中有謂：「戰勝不復」，本來嘛，戰爭的手段原本就屬多元，用上述的任何一個方法，只要對敵有損，對己有利，倒也無可厚非；但對其執行的方法與手段，卻總得講究一套「其來也漸，其入也深」的精細手法，而不是一律欲用聲量取勝，欲靠權勢詮釋，欲以粗糙經營；結果不但沒贏得戰場上的勝利，卻贏來對手的訕笑，不僅沒打擊到對手的要害，卻徒然暴露自己的膚淺，而這正是民進黨在台灣不斷上演的戲碼。

雖說疫情當前，台灣老百姓也都全力配合聽看執政黨的政策，儘量待在家裡，避免病毒感染，但當我們打開電視，舉目看到的說詞，盡是綠媒ㄧ片黃金甲，不禁讓人想起網路流傳著對執政者精心詞彙傑作的留言：「硬把走私解釋成超買，硬把無薪假權宜為減班休息，硬把酬庸黑道當作傾聽基層，硬把施壓輕描為強烈建議，硬把台灣缺水闡述成中國操縱氣候戰，硬把側翼1450描繪成民眾義勇軍，硬把公子買毒，扯蛋為有人誤送，硬把疫情數字蓋牌形容為校正回歸，硬把民眾質疑政府說成中國認知作戰。」

也許，面對此狀此景，執政者又要推托：「這一切攏是老共的陰謀！」但我們小老百姓還是不禁捫心自問，想到我們執政黨自己所行一切的「烏龍戰法」，難道還真的需要大陸來對我們實施什麼「認知作戰」嗎？

作者為退役上校

照片來源：民進黨官網截圖。

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(中時新聞網)