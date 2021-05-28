大陸知名歷史學家章開沅去世。 （人民視覺資料圖）

大陸知名歷史學家何兆武、章開沅28日相繼離世。清華大學人文學院歷史系／思想文化研究所何兆武，享年99歲。中國近代史研究所／中國教會大學史研究中心創辦人和領導人章開沅，享年95歲。

北京清華大學證實，著名歷史學家、思想文化史學家、翻譯家，清華大學人文學院歷史系／思想文化研究所何兆武於28日在京逝世，享年99歲。

公開資料顯示，何兆武，歷史學家、翻譯家，祖籍湖南，1921年生於北京，1939年考入西南聯大，先後就讀於土木、歷史、哲學、外文系。

何兆武1956年至1986年任中國社會科學院歷史研究所助理研究員、研究員，1986年後任清華大學思想文化研究所教授，歷史研究著作有《中國思想發展史》等，譯著代表作有羅素的《西方哲學史》、盧梭的《社會契約論》等。

2006年，何兆武推出口述史《上學記》。文史學者劉超曾評價稱，「這部『濃縮了20世紀中國知識分子心靈史』的隨筆，一經推出即受到多方矚目，除了讓人了解民國教育及一代學人的成長歷程外，也讓人們反思當下教育的種種困境。」

另據華中師範大學官方微博消息，著名歷史學家、教育家，華中師範大學前校長、人文社科資深教授，華中師範大學中國近代史研究所創建人章開沅，於2021年5月28日8時15分在武漢仙逝，享年95歲。

公開資料顯示，章開沅，祖籍浙江湖州，1926年7月生於安徽蕪湖。早年就讀於金陵大學歷史系，曾任教中原大學，後來一直在華中師範大學任教，是中國辛亥革命史研究會、華中師範大學歷史研究所（現改名為中國近代史研究所）和中國教會大學史研究中心的創辦人和領導人。

章開沅曾任華中師範大學校長（1984～1990年）、國務院學位委員會歷史學科第一、二屆評議組成員、召集人。2010年11月入選首批荊楚社科名家，2018年12月獲頒第七屆吳玉章人文社會科學終身成就獎。

(中時 )