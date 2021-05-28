桃園市政府公布足跡，桃園22例皆為本土，年齡介於不滿10至70多歲之間。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府公布足跡，桃園22例皆為本土，年齡介於不滿10至70多歲之間，足跡包含南門市場、新明市場、新永和市場、大竹黃昏市場，頂好桃園復興店、全聯中壢中原店、桃園國際店、桃園中埔店也上榜。

根據新聞處資料，5月27日確診者足跡包含17日至26日間前往懷仁藥局、亞聯客運1728、東南水果行、大竹黃昏市場、新家福藥局、歐亞諾烘焙坊、十蜜果水果店、阿潭的店中園分店、大樹藥局、日進藥局、頂好桃園復興店、全聯中壢中原店。

5月28日足跡則是18至26日間前往家樂福超市桃園南平店、啄木鳥藥局南平店、洗澎澎自助洗衣店、南門市場、中壢新明藥局、全聯桃園國際店、義美食品中壢中山門市、新永和市場、全聯桃園中埔店、中華電信桃園中正門市。

22人中，確診者接觸者有9人，案7103、7104及7107為5437同住家人。案7105為5434同住家人，其餘為獨立個案。

(中時 )