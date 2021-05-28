高雄市楠梓分局警方日前查獲一個賣淫集團，利用出租套房當營業據點，透過網路群組聯繫，疫情期間仍然接熟客的生意，逮捕2名賣淫的越南籍應召女子及媒介謝姓馬伕、嫖客黃姓男子各1名；警詢後，將謝男依妨害風化罪移送，2名越南籍女子均依社會秩序維護法裁罰並移送移民署，並依傳染病防治法交由衛生局裁罰。

中央流行疫情指揮中心宣布疫情全國進入第三級警戒，八大業者及休閒育樂業全面停止營業，並停止室內5人以上、室外10人以上聚會，因此部分色情業者轉移陣地繼續非法經營，紛紛將交易地點化明為暗，轉移至汽車旅館、公寓或大廈、民宅出租套房。

楠梓分局日前接獲情資，稱在轄內某處民宅出租套房有在從事色情交易，隨即積極佈建跟監蒐證，於27日持搜索票在該出租套房當場查獲逮捕2名越南籍應召女子及本國籍媒介謝姓馬伕、嫖客黃姓男子各1名。

警方調查，39歲黃氏及25歲武氏越南女子為失聯移工，今年2月分別從台北、台南到高雄，而業者是透過色情網站張貼年輕貌美女子方式，吸引顧客預約從事色情服務。

警方呼籲，任何非法「人與人連結」的色情交易型態，警方一定強力取締，另汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或委員會如有發現違法者，亦應善盡責任、協助通報，共同防堵防疫的破口。

(中時 )