新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心25日宣布，三級警戒延長至6月14日。林口三井outlet今日宣布，自主停業時間將延長至5月31日，同時避免商場空間增加感染風險，此段期間僅提供生活必需品營業店舖於每日12：00~20：00營業，包含Jasons超市、Tomods、以及外帶熱食專櫃，設施北口亦有開放外帶、外送區。

(中時 )