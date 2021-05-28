疫情仍不斷升溫 林口三井outlet自主停業延長至5月31日 15:092021/05/28 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情嚴峻 林口三井outlet自主停業再延長至5月31日（林口三井提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心25日宣布，三級警戒延長至6月14日。林口三井outlet今日宣布，自主停業時間將延長至5月31日，同時避免商場空間增加感染風險，此段期間僅提供生活必需品營業店舖於每日12：00~20：00營業，包含Jasons超市、Tomods、以及外帶熱食專櫃，設施北口亦有開放外帶、外送區。 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 (中時 ) #疫情嚴峻 #林口三井 #outlet #自主停業 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 疫情升溫又停電 李明依砲轟政府遭網友出征 08:252021/05/18 娛樂 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 八大行業停業她被揪「下台中做私的」 對話曝光遭狂老鼠屎 09:042021/05/18 社會 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 驚傳最年輕死亡確診者 土城36歲男子染疫隔天死亡 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 中市公布最新確診足跡 遍布寶雅、全聯、家樂福 - 生活 本土破5000例！這縣市一夜變色 全台最新確診地圖 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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