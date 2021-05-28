美國4月非農就業數據差強人意，就業人數僅增加26.6萬，遠低於預期的97.8萬人，也意味著勞動力市場的回溫並不如預期般的順利，信貸評級機構惠譽國際（Fitch Ratings）報告指出，美國必須先排除四大障礙，才能逐漸將就業人口比趨向穩定，而這段時間至少也需要約15個月。

美國勞工部於7日公布4月非農就業數據，就業人數僅增加26.6萬，遠不如原先預期的97.8萬人，相較3月的91.6萬人也大幅衰退；此外，美國4月失業率為6.1%，同樣也遜於預期的5.8%，以及3月的6.0%。

據《商業內幕》報導，由惠譽國際經濟學家庫爾頓（Brian Coulton）所帶領的研究團隊

預測，美國要達到完全恢復就業，至少要等到2022年的第四季，也就是約15個月的時間，才能將失業率從4月份6.1%降至4.3%，就業人口趨向穩定。

該研究團隊表示，美國若要實現充分提升就業人數的目標，需要先克服4個障礙。

【長期的失業導致難以重回就業市場】

美國人是否重返勞動力市場，對經濟復甦尤為重要，然而過去長達1年的失業，導致那些人難以重回就業市場。

惠譽的報告中提到，近30%的美國人已經長達1年多沒有工作，而這一比例正在攀升，「長達超過1年的失業可能會導致他們永久性的脫離勞動力市場」；因此惠譽表示，美國要達成充分就業的目標，即需要將長期失業率自當前1.8%降至疫情爆發前0.5%的水準。

【勞動市場需求產生變化】

有經濟學家曾發出警訊，儘管經濟逐漸復甦，但與2020年卻有些許的改變；隨著後疫情時期經濟的形成，疫情爆發前的工作崗位可能就此消失，同時又產生了新的工作崗位，勞動力市場發生結構性的改變，導致失業的美國人需要學習新的技能來應對。

惠譽經濟學家表示，若是受到疫情衝擊的行業中，失業的工人無法轉職進入其他行業，市場對勞動力需求的變化可能導致失業人數持續增加。

【勞動力參與率呈現疲乏】

在過去疫情爆發期間，有成千上萬的美國人失業找不到工作，並且幾近完全退出勞動力市場；該比例自去年1月的63.4%降至60.2%，而在經過美國政府約5兆美元的經濟刺激後，勞動力仍未回升，依舊處於61.7%。

惠譽表示，雖然隨著經濟重啟，勞動力參與率將不再下降，但許多人已經永久性的離開勞動力市場，除非更多的美國人重返勞動力市場，否則這種情況將持續下去。

【高齡的勞動力面臨著永久性失業】

對比上述勞動力參與率仍於約61.7%，55歲以上的高齡美國人就更令人擔憂了；在疫情最嚴峻的時刻，這些高齡美國人的勞動力參與率暴跌至38.4%，如今疫苗接種率普及，但參與率卻更低，僅38.3%。

惠譽表示，這也並非與提前退休有關，據數據顯示，2020年的退休人數為124萬人，比前一年的137萬人還要來的少，若這趨勢持續下去，意味著高齡勞動力將面臨永久性的失業。

(中時新聞網)