王道銀行集團旗下台駿國際租賃公司獲得由臺灣土地銀行統籌主辦的6億元人民幣聯貸，並於（28）日完成簽約。此聯貸案深受銀行團支持，原預計籌募金額為人民幣5億元，而後超額認購總募集金額達人民幣8.5億元，超額認購率為原訂募集金額的170％，最終以人民幣6億元進行簽約。聯貸資金將用於拓展業務，充實台駿國際租賃公司中長期營運所需資金。

此次聯貸案由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，華南銀行與臺灣銀行為共同主辦銀行，並由第一銀行、合作金庫、臺灣企銀、國泰世華、兆豐銀行、上海商銀及彰化銀行等共同參與，認購熱烈情形顯示各銀行對於台駿國際租賃公司的經營績效和展望予以肯定。

台駿國際租賃公司為王道銀行集團旗下重要的事業體之一，為集團第一家西進大陸的子公司。2020年即使在大環境受到疫情影響下，台駿國際租賃的經營績效仍表現優異，且風險控管得宜，該年稅前淨利達人民幣1.05億元，較2019年成長13.5％。截至2021年4月，台駿國際租賃營收更較去年同期成長20％，資產規模達人民幣25.2億元。

台駿國際租賃公司自2011年在中國大陸蘇州工業園區設立營運總部以來，陸續於東莞、南京、中山及佛山等地設立分公司，以多重據點加速佈局、厚植實力以及深耕當地市場。台駿國際租賃公司之營運能力連年獲得中國融資租賃年會的肯定，如「新生力量獎」、「開拓獎」、「傑出貢獻獎」、「創新獎」、「成就獎」、「年度公司獎」等獎項，已連續九年獲得「中國融資租賃榜」的殊榮；此外，台駿國際租賃更獲得2019年蘇州市工業園區政府的經濟貢獻突出獎「利用外資30強」與「總部經濟30強」。未來，台駿國際租賃將秉持系統化與高效率的服務，以及良好的風險管理，持續深耕大陸市場，支持中小微企業發展。

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