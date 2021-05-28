今天據報導，加拿大籃協公佈了他們奧運男籃資格賽的名單，總共有21人，其中就包含14位現役NBA球員，陣容深度相當可怕，不少圈內人士認為這可能是加拿大歷史上最具深度和實力的國家隊，美媒《HoopsHype》更點評說：「除了美國隊，沒有國家比他們擁有更多籃球天才了。」

Outside of the U.S., no country has ever had more talent at the same time than Canada right now. https://t.co/7gChm70wbT — HoopsHype (@hoopshype) May 27, 2021

這次NBA的14人有鵜鶘亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)、尼克巴雷特(RJ Barrett)、暴龍博奇(Khem Birch)、溜馬布里塞特(Oshae Brissett)、灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)、灰熊克拉克(Brandon Clarke)、馬刺萊利斯(Trey Lyles)、雷霆多特(Luguentz Dort)。

21 athletes accept invitations to attend 🇨🇦🏀 Senior Men’s National Team FIBA Olympic Qualifying Tournament training camp.



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接著是活塞約瑟夫(Cory Joseph)、勇士穆德(Mychal Mulder)、火箭歐里尼克(Kelly Olynyk)、獨行俠鮑威爾(Dwight Powell)、塞爾提克崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)、勇士威金斯(Andrew Wiggins)，而除這14人外，2013年NBA狀元班奈特(Anthony Bennett)也在其中，幾乎等於有15名NBA戰將。

而此名單甚至還沒賈瑪莫瑞(Jamal Murray)加入，暴龍布徹(Chris Boucher)也不在裡面，由此得知加拿大實在有太多好手，還沒組成最強陣容就已如此驚人。另外奧運資格賽加拿大與大陸、希臘、捷克、土耳其和烏拉圭分在同賽區，六隊先分兩小组打循環賽，小組前兩名透過交叉淘汰爭奪唯一奧運席位。

這次加拿大很有機會拿下奧運門票，其中巴雷特和威金斯可說是陣中主將，巴雷特目前正在為尼克打季後賽，目前與老鷹戰成1：1平手，他是陣中不可或缺的大將，另外威金斯這一兩年漸漸擺脫「枸杞哥」臭名，在場上有不錯的發揮，可惜勇士被灰熊淘汰無緣季後賽。

(中時新聞網)