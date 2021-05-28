嘉義縣截至目前為止僅1例本土確診個案，嘉義縣長翁章梁28日直播時表示，有2名台北的確診個案案7022及7023，曾與萬華朋友接觸，26日自行開車南下溪口老家空屋自行就醫採檢，2人昨天雙雙確診，足跡為大林的全聯，縣府目前已完成個案老家及全聯清消。

翁章梁表示，該夫妻的萬華朋友電話通知他們他已確診，兩人因曾與該朋友接觸，害怕北部醫療資源不足，26日下午2點左右自行回到溪口老家空屋，下午3點自行開車至某醫院做採檢，離開後至大林全聯採買，全程皆有配戴口罩，昨天確診。

趙紋華指出，這兩案的足跡相對單純，在全聯採買時是由妻子下車採買丈夫在車上等，全程都有戴口罩，提醒大家若曾有熱區活動史，外出一定要戴好口罩等防護措施，並注意自己的健康狀況。

翁章梁強調，雙北疫情嚴峻，大家都呼籲儘量不要移動，站在兩夫妻的立場沒有不對，但站在防疫立場這樣不太好，僅管再怎麼小心病毒還是難防，幸好目前掌握的足跡還算單純。

(中時 )