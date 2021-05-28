新竹縣環保局前往案7112公開活動地點，並完成消毒。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

案7112病發前三天的公開活動史。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣確診者的關係圖。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣28日新增一名新冠肺炎確診案例，縣長楊文科宣布，此案為案7112，為本國籍60多歲女性，也是27日公布的案6760的房東，於確診後，由救護車送往醫院隔離治療，並已匡列接觸者30人。

楊文科指出，案7112為案6760的房東，案發前三天的活動史僅有竹北郵局，5月26日下午曾前往郵局，已經完成消毒，而其接觸者均已匡列，依據風險程度，分為隔離及自主健康管理。

楊文科也指出，自5月16日以來，新竹縣累計確診案例為17例，其中萬華活動史5例、雙北個案接觸史2例子，新北市活動史1例、桃園活動史3例，機構群聚感染及相關者共6例。

至於機構是否有新增確診者，楊文科也回應並未增加，衛生局也持續嚴密監控。網傳27日的確診個案6759於文化公園做早操，一同做操者均未匡列，衛生局長殷東成也回應，該案匡列者共8人，依據中央指示，按照接觸時間、是否有密切接觸作為匡列標準。

(中時 )