榮總住院患者確診 急匡列醫護採檢全陰性 15:182021/05/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳昨天發現80多歲骨科住院病患者，檢驗為陽性，動員全科人員篩檢，結果都是陰性，第一圈沒有人陽性。圖為台北榮總。（資料照／陳人齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期我國新冠肺炎確診案例大增，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提及，昨天發現80多歲骨科住院病患者，檢驗為陽性，動員全科人員篩檢，採取PCR快篩、標準PCR，結果都是陰性，第一圈沒有人陽性，後續的追蹤、匡列採檢也會繼續進行。 方艙輕重症分流 減少醫院負荷 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 (中時 ) #榮總 #採檢 #陽性 #PCR #住院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 疫情嚴峻北病南送 彰基中華路院區收治確診病患 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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