近期我國新冠肺炎確診案例大增，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提及，昨天發現80多歲骨科住院病患者，檢驗為陽性，動員全科人員篩檢，採取PCR快篩、標準PCR，結果都是陰性，第一圈沒有人陽性，後續的追蹤、匡列採檢也會繼續進行。

(中時 )