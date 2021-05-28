蔡政府因政治因素拒絕進口德製BNT疫苗，讓防疫破口迄今仍無法有效擋住。對此，防疫指揮中心指揮官陳時中今赴立院說明防疫預算時，遭在野黨砲轟「將帥無能、累死三軍、害死百姓」。對此，陳時中回嗆，他是不是領導無方，這需要時間證明，但起碼已經撐了1年，「我會來繼續撐住啦！」

立院今天邀集衛福部長陳時中等部會首長，赴立院出席「防疫紓困條例」修正草案的協商，說明防疫預算追加案。

國民黨立委賴士葆表示，蔡政府自己買不到疫苗就算了，還阻止想幫忙的地方政府；甚至當每日死亡數不斷攀升之際，陳時中還說「死亡率只有1趴而已」，完全不曉得他所謂的1趴，其實是死者家屬的1百趴，不曉得衛福部長怎會講這麼沒有人性的話？「這叫將帥無能，累死三軍，害死百姓」。

賴士葆說，尤其台灣疫情爆發前，陳時中還登了國際廣告自稱「TAIWAN Can Help」，結果半個月後從德國之音、BBC到亞洲週刊，紛紛報導指項台灣防疫問題在於過於自大自滿，這真的是被人笑掉大牙，「陳時中難道不用道歉？」

對此，陳時中僅回說，「我是不是領導無方可能是要時間證明，起碼已經撐過了1年了，我會來繼續撐住啦。」

對於近來有部分國際媒體也點出台灣當局拒絕普篩，也是疫情破口之一，賴士葆說，全世界只有台灣把採取快篩的美國、南韓等國家當笨蛋，只因為害怕確診數跑出來。對此，陳時中僅表示，「韓國的得來速做的是PCR，不是快篩。」(編按：PCR為核酸檢測，準確度高於快篩)

(中時 )