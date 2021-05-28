依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市28日新增1名確診個案，新增的案7307為1歲多男童，為23日公布的30多歲男性案4235同住家人。男童22日匡列居家隔離、23日第一次採檢陰性，27日出現發燒症狀進行二次採檢，28日PCR陽性確診。因案7307為案4235匡列接觸者31人之一，因此無另外匡列接觸者，也無新增足跡。

林智堅市長表示，23日公布的案4235曾赴萬華，確診後匡列31人居家隔離，後同住家人30多歲女性案5073、30多歲男性案5074以及30多歲男性案5075，為25日公布確診個案。

案7307為案5073與案5074的孩子，平時由媽媽照顧，23日第一次採檢結果為陰性，但27日出現發燒症狀，進行第二次採檢，結果為PCR陽性確診。

此外，市長林智堅也在直播中公布成立全台首座專責疫苗接種站，地點選在空曠通風的動物園第二停車場，將可加快疫苗接種效率，建構更強大防疫網，並減少民眾出入醫院，分攤5大醫院負擔。

林智堅指出，新竹市28日獲配的2800劑疫苗將優先都給一線醫護、防疫工作相關人員施打，1900劑給竹市專責醫院醫護人員，其餘900劑則是基層診所醫事人員、警察及消防同仁、民政人員等等施打。

(中時 )