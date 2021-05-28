天氣持續炎熱，西半部水庫水位持續降低，百年大旱影響，各地水情拉警報。根據上次旱災中央應變中心做出決議，新竹地區的降雨量必須達到100毫米以上，不然將啟動供五停二等嚴格節水措施，因此周末兩天降雨成限水關鍵。

旱災中央指揮中心在19日做出決定，若到5月底前「累積降雨量未達100毫米」，6月1日起新竹由橙燈調整為分區供水紅燈，實施供五停二，預計受影響用戶約有33.34萬戶，因此本周成為降雨觀察關鍵期。

外界擔憂，竹科限水會影響生產，水利署說，由於科學園區有專管負責，不至於會缺水，跟過去一樣「減供不停供」，只是讓節水率提高至17％。竹科管理局說，目前評估，節水率提升後，每日用水需求有5000噸的缺口，產業會調派水車載運，盡全力將影響降到最低。

若是新竹實施供五停二措施，影響33.34萬戶，並分成甲乙兩區供水，甲區從周二0時~周三24時，共計48小時，約12.04萬戶。乙區則是從周四0時~周五24時共計48小時，約21.3萬戶。

(工商 )