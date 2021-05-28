佛光山、國際佛光會與財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈台中市府防疫物資。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，佛光山、國際佛光會與財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會有感第一線防疫人員直接面對群眾，暴露高危險環境之中，防護裝備需求倍增，主動聯繫市長盧秀燕捐贈防疫物資力抗疫情，捐贈物資送抵市府，包括N95口罩、防護衣、防護鏡、防護面罩與乳膠手套等。民政局表示，此次受贈物資將分別提供警察局、衛生局、區公所等第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備。

「防疫不分你我！」民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕受贈指出，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關，感謝佛光山與慈濟基金會關鍵時刻提供重要防疫物資，成為市府及市民最強有力的後盾，相信在民力強大支援下，更能全力以赴守護民眾健康安全。

吳世瑋強調，新冠肺炎疫情未見趨緩，防疫工作不容掉以輕心，市府持續投入人力進行防疫勤務，第一線防疫同仁不分日夜執行防疫工作，也暴露在病毒威脅之下，防疫物資需求大幅提升，此次受贈物資將分別提供警察局、衛生局、區公所等第一線防疫人員使用，讓防疫人員防護再升級。

他也呼籲，全民共同重視防疫同仁執勤期間所面臨的健康風險及工作壓力，並給予必要的鼓勵與尊重，全民的支持配合，將是防疫無形助力，此次慈濟基金會捐贈市府防護面罩2000個、乳膠手套3萬雙；佛光山則捐贈N95口罩5000個、防護衣5000件及防護鏡3000個，佛光山後續更規劃捐贈兩台高效空氣消毒殺菌機，持續協助市府提升防疫措施強度。

防疫視同作戰，市府團隊竭力保護市民健康安全，並「繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心」，對於限制市民生活或營業造成不便，也請民眾體諒，並持續配合政府各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、非必要別出門，保護自己也保護他人，大家團結抗疫，盡早恢復正常生活。

(中時 )