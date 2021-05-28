Selina（任家萱）日前接拍鬼片《頭七》，前夫張承中（阿中）也宣布加入電影公司，曾製作《返校》、《艋舺》等夯片的「影一製作所」董事會通過將由張承中先生擔任總經理，已在今天（28日）上任，承接起公司多元化發展及國際化佈局大任，而現任總經理李烈則因生涯規劃轉任董事。

影一方面表示張承中在影視界有廣厚的人脈網絡，同時在娛樂產業有擔綱組創大型項目的豐富經驗與戰果，隨著張總經理上任，影一將朝向打造全方位文創娛樂平台的方向，加速邁進。影一之前的營運主軸及資源集中在電影開發製作，在此基礎上，張承中未來將投入心力在協助影視人才、加強文創產業與資本市場之溝通、擴大影視項目與國際接軌、公司營運模式多元化等面向。

據悉，影一原先的製作部門將解散，張承中說「我上任之前的決定，我看成是重組啦」，並稱過去都一年一部電影，風險較高，希望可以多元發展，不要把雞蛋放在同一個籃子裡，將朝成本控管及主投、參投雙模式方向調整，國片宣傳發行、外片引進和宣發，目前旗下有馬志翔、曾敬驊、王淨及李冠毅等，經紀業務方面也會加強，未來會考慮增加更多的藝人。

電影之外，影集是重點發展方向，今年分別投資王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇《比悲傷更悲傷的故事》影集版與柯震東主演《乩身》，其中《比悲傷》上個月售出給Netflix，對影一的獲利有一定的貢獻，而《乩身》未來賣出版權後，預期也會繳出亮麗的成績單。此外，金馬最佳動畫《廢棄之城》也預計在今年上映，但因疫情尚未定檔。

張承中表示大約是在1、2個月前開始密切接洽，原本律師客戶中就有幾個電影公司，所以對於電影的產業結構並不陌生，在投資方面，會站在法律、財務的角度，幫忙跟資本市場對話，「本身是興櫃公司，財務都是透明的，投資人都可以直接看到，這個平台真的可以好好來運用，如果都找自己的親友去投太辛苦了啦」。並稱李烈還是董事會的一員，「她還是會參與決策啦，我們會是一個合作的關係」。

張承中表示，影一將密切與資本市場合作，射出三把劍：作品多樣化、藝人多元化、及市場國際化。拓展影視業務之外，也將投入資源在音樂、節目、短影片、舞台劇、展覽、週邊商品等項目；擴大經紀業務,發掘潛力明星，多元化培訓各類型藝人；並加強與海外市場接軌，引進及參與海外項目，並將公司作品推進國際市場。三箭齊發，帶領影一更上一層樓，成為台灣影視的指標平台。

(中時 )