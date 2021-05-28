桃園市長鄭文燦28日主持桃園市疫情說明記者會，其中清潔隊龜山區中隊有3人確診，感染源還不明。桃園市衛生局長王文彥呼籲，病毒在體液會停留1至3天，民眾務必打包好垃圾。清潔隊也匡列20人居家隔離、138人採檢，今天龜山垃圾清運照常、資源回收停止。

鄭文燦表示，有3名隊員確診，因此龜山中隊138人全部採檢，20密切接觸者居家隔離。龜山的垃圾清運將由鄰近中隊支援，但資源回收暫停。他說，採檢預計晚間出爐，原則上除了居家隔離20人以外，同一分部的清潔隊員在家自主管理7天，其餘沒有足跡交錯、互動的2個分部，採檢確定陰性後，才能繼續上班。他說，清潔隊員支援消毒勤務，謝謝他們的辛勞。

衛生局長王文彥說明，路線將在記者會後提供，不過首例因為較重症，因此疫調上感染源還不明。他也說，全部採檢138人，2陽、80陰、56檢驗中。他指出，5月27日居家隔離20人，採檢2陽、17陰、1檢驗中，晚間擴大採檢63人陰性，528日擴大採檢55人還在檢驗中。

王文彥又說，所有廢棄物，包括體液，會停留1到3天，市民也要保護很辛苦的環保人員。提醒民眾丟棄廢棄物時，一定要包好。王文彥表示，會和環保局合作，協助清潔隊員再教育，疫情當中保護自己，如手套戴好、消毒。也希望民眾幫忙，湯湯水水等一定要整理好再拿出來。

(中時 )