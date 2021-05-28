豐原枟一拉麵停業一個禮拜，這兩天考慮復業，「靠自己復甦」。（洪桂棟提供／王文吉台中傳真）

枟一拉麵老闆洪桂棟考慮這兩天復業試試水溫。（洪桂棟提供／王文吉台中傳真）

手工皂負責人蘇玥潔沒有加入職業公會，應無法受惠紓困4.0。（王文吉攝）

手工皂負責人蘇玥潔沒有加入職業公會，應無法受惠紓困4.0。（王文吉攝）

本土疫情衝擊內需經濟，行政院推出紓困4.0，擬針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供生活補貼3萬元。不少攤商都認為3個月共發3萬元「金額有點少」，但也不無小補。有人能體諒政府要照顧的人很多，希望疫情快過去，回歸正常生活，也有人認為靠自己復甦比較實在。

台中市政府從5月22日起宣布餐廳禁止內用，戶外也不能飲食，豐原枟一拉麵隨即停業。老闆洪桂棟無奈表示，這間店由自己與太太經營，再請3位工讀生負責外場，停業期間沒有收入，員工放無薪假，夫妻倆則是吃老本。

洪桂棟說，拉麵主要以內用為主，過去客人來店用餐都很安心，疫情爆發後，許多家庭改為自己煮，生意掉剩1、2成。紓困4.0說實在金額有點少，但政府有這麼多人要照顧，靠政府不如靠自己，考慮這兩天復業試試水溫，只是已經停業1個禮拜，很怕客人流失。

1名擺夜市賣燒烤的攤商無奈表示，台灣身為防疫模範生，原本相信網路瘋傳的「看好了世界」梗圖，以為兩個禮拜可以解除三級警戒，想說咬緊牙關撐過去，沒想到這波疫情越來越嚴重，三級警戒一口氣延長到6月中。

這位夜市攤商說，將近1個月無法擺夜市，都在吃老本，生活補貼雖是政府美意，但3萬元根本杯水車薪，還要拆成3個月發，想到解除警戒遙遙無期，只能「吃土當作吃補」。

據了解，台中市約有2成攤商未加入職業工會，依據2020年撥補條件為「去年3月底前有在職業工會投保勞保且目前仍在保者，投保薪資在2萬4千元以下、且107年所得未達課稅標準（40萬8千元）者」可申請補助，今年將從寬認定，但仍在研議中。

手工皂負責人蘇玥潔說，自己沒有加入職業公會，去年就沒有領到紓困補助，今年不抱希望。潭子一家剉冰店老闆娘說，因自己沒有加入職業工會，去年沒有領到補貼，若按去年條件，這波也應該沒辦法獲得政府照顧，根本是「紓困邊緣人」，希望能夠放寬認定。

(中時 )