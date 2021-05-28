美國最新就業數據優於市場預期，當地時間周四道瓊及標普500指數收漲。轉場至今日台股，晶圓雙雄開高、權值股走強，帶動大盤開漲88.43點，報16690.04點，緊接著傳產股推波助瀾，盤中大漲逾200點，最高站上16889.01點，終場上漲269.25點或1.62%，收16870.86點，成交量為4939.32億元。本周上漲568.8點或3.49%，周K連2紅。

今日外資(不含外資自營商)買超187.2278億元，投信買超39.6607億元，自營商買超34.5831億元，三大法人買超261.47億元。單看外資，本周來累計買超70.12億元，本月來累計賣超721.16億元。

盤面上，類股普漲、電子回溫、傳產強勢。觀察權值股，晶圓雙雄ADR不同調，台積電ADR收跌0.2%，聯電ADR收漲0.99%。不過，台積電(2330)、聯電(2303)步伐一致，台積電開高5元至587元，收漲1.37%、報590元；聯電開高1.5元至52.1元，收漲3.56%、報52.4元。美系外資持續看好聯發科(2454)，使其開高5元至950元，收漲2.78%、報961元；大立光(3008)開高25元至2905元，小漲0.34%、收2910元；電子市值二哥鴻海(2317)小幅開高1元至110.5元，收漲1.37%、報111元。金融雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)小漲作收；另值得關注的是，新光金(2888)擬增資百億元，成功吸引買盤目光，股價收漲6.43%。

原物料族群今為多頭指標，玻璃、鋼鐵備受寵愛，分別收漲9%、6.37%。受惠大陸玻璃漲價說，台玻(1802)衝上漲停價32.45元，領漲玻璃股，冠軍(1806)、中釉(1809)、和成(1810)及凱撒衛(1817)同步走揚。美國鋼鐵大漲，鋼鐵股熱到發燙，中鋼(2002)收漲5.64%，中鴻(2014)、新光鋼(2031)共17檔笑納漲停。航運股乘風破浪、收漲6.52%，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)奔漲停，陽明(2609)收漲4.85%，其餘如台驊投控(2636)、宅配通(2642)也高掛漲停。線纜股人氣居高不下，類指收漲4.52%，華榮(1608)、億泰(1616)攻頂，華新(1605)、大亞(1609)收漲逾5%。受多頭青睞的還有，晶相光(3530)衝刺車用CIS，後市看俏，終場站上漲停價118元；新唐(4919)利多滿載，股價慶賀攻漲停。預期DRAM價Q3再漲，華邦電(2344)大漲8.49%、收33.85元；南亞科(2408)漲2.94%、收80.6元。

今日台股資金回流電子、占比約4成；航運同樣吸金，資金占比達3成3；半導體占比2成4，位居第三。技術面部分，5日RSI為73.32，10日RSI為59.35；9日K值為66.67，9日D值為75.52；20日乖離率為2.4。三大法人同站買方，合計買超261.47億元，其中外資重新抱回台股。展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，傳產股表現優於電子股，但偏向個股表現為主。要留意幾項潛在利空，如印度疫情、大陸5G手機銷售不佳，加上零組件庫存高，手機供應鏈拉貨動能放緩，注意聯發科走勢影響短線與否。

(時報資訊)