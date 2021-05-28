路透社最新統計資料，28日南亞地區新冠染疫者已正式突破三千萬關卡。其中還是以印度為大宗。因為當地正被第二次疫情反噬與新冠疫苗短缺所苦。

印度是全世界人口數第二大國，五月疫歿者創2020年疫情爆發以來最多外，同時，全球每三個因新冠病毒過世的人當中，就有一位是印度人。

整個南亞地區，印度，孟加拉，巴基斯坦，不丹，尼泊爾，馬爾地夫與斯里蘭卡等，占全球總病例18％，不過死亡人數才約10％。所以南亞染疫與疫歿資料正確性，遭到市場高度質疑。

五月開始，印度18歲以上的民眾都可以施打新冠疫苗。諷刺的是，雖然印度宣稱是全球最大新冠疫苗生產國之一，卻卻無法滿足國內疫苗需求。

目前印度主要疫苗來源是，血清研究所（SII）在當地生產的AZ疫苗，當地生技業者Bharat Biotech的Covaxin，以及俄羅斯的衛星五號（SputnikV）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）現在是腹背受敵，因為拿不到足夠疫苗供印度民眾施打。印度13億人口中，只有大約3％已經完全接種，這個比例也是全球前十大疫情最嚴重區域中，接種率最低國家。

目前新冠重災區以美國為首，印度第二，巴西第三。法國與土耳其則位居四、五。至於確診者占總人口比例，還是以美國近21%最多，南亞約18%第二，南美15％在後。東歐與西歐則分別為9％與8％。

(時報資訊)