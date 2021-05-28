雲豹能源看好儲能產業，積極投資儲能系統整合商「台普威」能源，目前持股約2成，正式投入儲能市場。台普威能源是台電儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務標案合格供應商，已經正式通過台電驗證，並於5月21日凌晨0點起正式營運。

台普威能源提供儲能項目開發設計、安裝施工、營運管理和維護等服務。而這也是雲豹能源在投資離岸風電葉片大廠天力後，再邁向新的里程碑，目標將是打造全方位的再生能源服務網絡。

雲豹能源執行長譚宇軒表示：台普威能源是國內少數能提供電網級儲能系統並具完整安規認證的公司，由美國前三大儲能公司Powin Energy獨家授權，將Powin在美國的成功經驗複製到台灣與亞洲地區，期望對台灣電網穩定、以及用電大戶有所貢獻。

儲能系統具有快速充放電特性，可透過主動調整充放電動作、調節電力系統頻率，藉此穩定再生能源輸出，讓更多綠電併網，提高再生能源發電比率。建置儲能設備因其快速升降能力，可輔助太陽能與風力發電不會因間歇性及不易預測性影響，仍然可達成穩定發電輸出，相較下，燃氣與燃煤機組則分別需要2小時、6小時才能完全穩定供電。

(時報資訊)