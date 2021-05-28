王道銀行(2897)旗下台駿國際租賃獲得由台灣土地銀行統籌主辦的6億元人民幣聯貸，並於今日完成簽約。該聯貸案原預計籌募金額為人民幣5億元，而後超額認購總募集金額達人民幣8.5億元，超額認購率為原訂募集金額的170％，最終以人民幣6億元進行簽約。聯貸資金將用於拓展業務，充實台駿國際租賃公司中長期營運所需資金。

此次聯貸案由台灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，華南銀行與台灣銀行為共同主辦銀行，並由第一銀行、合作金庫、台灣企銀、國泰世華、兆豐銀行、上海商銀及彰化銀行等共同參與。

台駿國際租賃為王道銀行集團旗下重要的事業體之一，為集團第一家西進大陸的子公司。2020年即使在大環境受到疫情影響下，台駿國際租賃的經營績效仍表現優異，且風險控管得宜，該年稅前淨利達人民幣1.05億元，較年成長13.5％。截至2021年4月，台駿國際租賃營收更較去年同期成長20％，資產規模達人民幣25.2億元。

台駿國際租賃2011年在大陸蘇州工業園區設立營運總部，後陸續於東莞、南京、中山及佛山等地設立分公司，以多重據點加速布局、厚植實力以及深耕當地市場。

(時報資訊)