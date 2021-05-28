新冠肺炎疫情當前，很多店家紛紛關門停業，行政院推出紓困方案4.0，台南市中小型商家普遍認為申請條件尚未明朗，擔心能否實質請領得到補助，且緩不濟急，不如期待疫情早日結束，人潮回流，政府再發振興券，對業者最有感。

台灣疫情延燒讓各行各業苦哈哈，政府推出新的紓困方案，中小型店家或攤商卻覺得無感，安平一家冰品業者就認為，新的紓困政策對連鎖品牌或是大型店家較有幫助，自營業者缺口有限，房租一樣要照付、員工薪水也要給，放無薪休假就會被裁罰，若沒有一定經濟能力，勢必這波疫情一定要盤讓或是停業。

中西區國華街一家已暫停營業的果汁攤蕭姓老闆娘認為，國華街是台南熱門觀光景點，很多小吃攤都因疫情停業，政府對沒有營業登記的小攤商如何補助？期待紓困不如期待疫情早日結束，人潮回流。

台南市安平老街店家陸續關門，仍在營業不到10家，安平阿水伯包子店老闆李雲郁表示，這波疫情還看不到盡頭，政府公布的紓困申請條件模糊，現階段對小吃業者來說，大家現在都利用外送平台，政府擴大補助外送費還比較有用。

台南民宿發展協會理事長柯凱文表示，紓困方案的細節尚未明朗，無法評論，去年的紓困貸款最後必須要有營業登記才能補助，很多民宿因此申請不到，變成看的到、吃不到的紓困政策。

台南市一家8大業者表示，合法登記的8大業者租金高、娛樂稅也高，店內的公關小姐與員工動輒數百人，業者無法負擔投保全部員工，大多只保最低額度的人數，其餘未投保的從業人員要怎麼取得紓困？

(中時 )