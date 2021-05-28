機組員3＋11成防疫破口？指揮中心回應了 15:312021/05/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日外界直指機組員3+11是國內本土感染的破口，情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，去年就秉持邊境嚴守的管制，各項措施都有徵詢專家小組意見。（圖非當事人，資料照／范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外界近期直指機組員3+11（3天居家檢疫、11天自主健康管理）是讓新冠肺炎引進的破口，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，去年就秉持邊境嚴守的管制，機組員防疫措施從去年一開始的機上防護、外站強化管理的5+9，不斷滾動處埋，邊境措施會徵詢專家小組意見，也有防疫醫師的參與做出防疫機制的討論。 手語老師疫情記者會不戴口罩成破口？北市府回應 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 (中時 ) #機組員 #3+11 #邊境 #防疫破口 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 疫情升溫照樣開會 藍委：不懂立院為何可以公然群聚不受規範？ 11:462021/05/18 政治 澎湖封島說是良性勸說 無權禁遊客入境 04:102021/05/18 地方新聞 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 本土疫情狂燒多日 鄭麗文：蔡總統該親自出馬採購疫苗了？ 09:532021/05/18 政治 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 驚傳最年輕死亡確診者 土城36歲男子染疫隔天死亡 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 中市公布最新確診足跡 遍布寶雅、全聯、家樂福 - 生活 本土破5000例！這縣市一夜變色 全台最新確診地圖 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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