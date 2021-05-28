外界近期直指機組員3+11（3天居家檢疫、11天自主健康管理）是讓新冠肺炎引進的破口，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，去年就秉持邊境嚴守的管制，機組員防疫措施從去年一開始的機上防護、外站強化管理的5+9，不斷滾動處埋，邊境措施會徵詢專家小組意見，也有防疫醫師的參與做出防疫機制的討論。

(中時 )