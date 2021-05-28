新北市今天新增277例(校正回歸141例)，確診數仍未見趨緩，民眾最關切的疫苗分配數量問題，雖然中央流行疫情指揮中心澄清，雙北地區總共分配14.6萬劑疫苗，遠比高雄市共取得的5萬4800劑要來的多，但對每天確診數量遭的的新北市而言如杯水車薪。侯友宜強調，為了進入第四級警戒作準備，因此將在各個熱區廣設防疫中心先期進行演練準備。

直播》十萬火急，守住一級戰線急需疫苗，侯友宜說明。

侯友宜也向中央喊話，雙北屬於一級作戰區，在整個戰略的部署上，要去調整部署思維，在內的所有醫護同仁們更需要更充足的配備，如果能夠把這個疫區防堵住，不要讓它再蔓延出去，就要給它更充分的配備力量去守住這一塊，所以在疫苗的分配，應該要有作戰的整個作戰熱區的重新部署觀念。

至於第四級警戒擴大管制的兵推演練，對此，新北市長侯友宜也強調，「我們去年也都演練過，也都做好準備了！」

新北市今宣布啟動里鄰關懷救助計畫，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資，並透過里鄰長系統即時關懷生活艱苦市民。

侯友宜表示，全國疫情進入強化三級警戒，不僅影響各行各業運作，弱勢民眾生活更為艱辛，特別責成民政局及各區公所強化里鄰通報功能，在疫情嚴峻期間遇有生計受困家庭，無論是否具福利身分，都要即時、加倍提供所需生活物資，避免多次外出採買感染風險，全力守護受疫情影響的弱勢族群。

新北市接下來將透過里鄰長進行電訪及家戶訪視，並強化關懷區內列冊的121位獨居長者及11位街友，每日掌握其身體健康狀況。

侯友宜也特別感謝在疫情嚴峻期間，第一線里鄰長及公所同仁大力配合市府防疫，不僅協助熱區防疫中心的宣導、巡視，更投入救助關懷行列。時值艱困時刻，更需上下同心，新北市會努力滿足弱勢民眾生活需求，讓市民們待在家中也能感受社會溫暖。

(中時新聞網)