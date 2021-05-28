江宏恩在棚內拍戲。三立提供

兩人對戲。三立提供

兩人對戲被「歪樓」成BL劇碼。三立提供

近日疫情持續蔓延，江宏恩、陳霆在《天之驕女》拍攝現場口罩不離身，只有在攝影棚內拍戲時才拿下來。和老婆育有1子1女的陳霆，提到現在小孩都待在家線上授課，意外發現小孩在家裡上課反而更專心，都第一個上線等老師開課。

他也透露，因為自己還是需外出工作，為確保家人健康，全家人在家也都戴著口罩，就連吃飯都在各自房間吃。最近有很多藝人分享和小孩相處的時間變長而崩潰的故事，陳霆則認為，他意外賺到更多與家人培養感情時間，反倒讓彼此更貼近。

他和江宏恩劇中有兄弟情，卻被網友腦補成現今最夯的BL戲碼，有一幕陳霆看著江宏恩與吳婉君的照片若有所思，被網友解讀成陳霆的表情充滿醋味，邊看邊興奮表示「雷川CP我可以」、「川哥的內心話有情愫在裡頭」，還形容他們是「天雷勾動進川」。

得知網友反應，陳霆笑著向觀眾求饒喊話：「拜託不要再敲碗，再這樣下去，我們的回憶戲要拍不完了。」更開玩笑說不如將他們的故事變成下一部的題材。

(中時 )