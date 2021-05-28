國內疫情嚴峻，行政院推紓困4.0措施可望在6月4日起發放現金補助。其中，將對家中有國小以下孩童，與國高中特教學生家庭進行一次性定額現金補貼，初步擬定每人補助1萬元。有家長感嘆說，家中3個小孩分別國高中，要花費的錢更多卻沒有受惠；有失業家長表示，疫情不知要持續多久，短期內不是那麼好找工作，希望政府能有長久之計。

邱小姐表示，他有3個小孩，分別是國一、二及高一，這項政策她完全沒受惠，國高中仍未成年，要花費的錢更多，難道就不用補助嗎，不用照顧就自己會長大嗎？

吳姓家長指出，讀幼兒園的兒子現在因停課在家，她為了照顧小孩，只能每天請假半天在家，政府補助1萬元是不無小補，但說真的，她覺得自己都快吃土了；政府叫大家不要出門，但也得出門採購才能以後不出門啊，小孩放假，家長採購，根本就是增加染疫風險。

張姓家長憂心說，任職的餐廳在疫情期間收攤，她回家吃自己，家裡還有2個就讀國小的小孩要養，按照政策，她可一次性領2萬元，但是疫情不知還要持續多久，就算趨緩了，短期內也不是那麼好找工作，影響層面很大，一想到就很焦慮，希望政府能有長久之計。

也有在飯店工作的民眾說，政府每人補助4成薪，究竟真的可以拿到月薪4成嗎？會不會最後實拿更低；另名在餐廳半工半讀的學生表示，疫情之後沒了工作，補助他似乎沒有份，但他也是因需要賺錢才半工半讀，希望政府也能列入補助。

(中時 )