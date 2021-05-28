案7009的足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

案7008的足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

案7318的足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增6例本土新冠肺炎確診個案，分別是西港區和白河區家庭群聚，西港區是住新北市的長女、案6442，傳染給6旬的案7007（母親）、6旬的7008（父親）和20多歲7009(胞弟)；另一起白河區家庭群聚，新北三重的案6643曾於23日台南拜訪案7318、7320(均為70多歲)，20多歲孫、案7319也確診。黃偉哲懇切呼籲「家門永遠為你而開，病毒之門別開。」

台南市繼25日單日新增10例後，今天又一口氣增加6例，不過，6例相較於25日2條傳播鏈群聚感染，今天6名確診個案都是「自己人」。黃偉哲為此也喊話，沒有一個人希望家人染疫，希望大家好好保護家人健康。

衛生局公布台南新增6例，分別為同住西港的案7007、7008、7009，匡列32人，居家隔離3人，自主健康監測29人。同住白河的案7318、7319、7320，匡列接觸者8人自我健康監測。

案7007與7008是60多歲的夫妻，5月12至23日曾一起前往新北市板橋，跟長女、新北案6442接觸，夫妻24日出現症狀，26日偕同無症狀的20餘歲兒子、案7009就醫採檢，結果3人都確診。

案7318、7320為70餘歲夫妻，是20餘歲案7319的祖父母，與23日從新北南下的案6643接觸，案7318及案7319於25日陸續出現症狀，祖孫3人27日到醫院採檢確診。

黃偉哲說，這6人相對匡列較少，一來是足跡幾乎相同，再者是大家都有戴口罩習慣，提醒民眾都要做好防疫措施。

(中時 )