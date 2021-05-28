新竹市議會議長許修睿與市議會國民黨黨團，28日以視訊與錄影的方式，提出「疫苗，中央不要阻擋；快篩，地方要成全」的訴求，呼籲中央與地方政府都要聽人民與企業吶喊的聲音，更擔心竹科失守將會使同島一命變成同島沒命。

新竹科學園區是台灣的經濟命脈，國民黨團總召陳慶齡指出，疫情時代，竹科若失守，同島一命將會變成「同島沒命、世界沒命」，因此市議會國民黨團站出來公開呼籲政府放下政治意識型態的高牆，也要鬆綁法規，讓民間的活力成為政府的助力，用民間的能量為政府注入動力，才能加速與病毒競賽，為寶貴的生命爭取得以活下去的時間。

國民黨團呼籲政府放寬篩檢政策，讓民間企業自行購買快篩劑，新竹市政府也不要阻擋新竹企業對員工快篩，因為只要10分鐘就能初步知道是否陽性或陰性，如陽性則需前往醫院做進一步確診檢驗，若後續核酸檢測是陽性的話，才是確診病例。

「抗中不能抗疫。」許修睿指出，戴口罩、請洗手、減少人的流動，都是被動性的防疫，打疫苗產生群體免疫才是主動性的防疫。生命最可貴，非常時期請以蒼生為念，要有彈性的作法，當務之急是取得疫苗，要開門接納世衛組織核准的疫苗來台，「台灣不會因打了兩針，命就被統去，相反地，我們會因此活過來」。

許修睿說，人民正在用生命跟病毒賽跑，疫苗早一天進來台灣，就多一個人得救，他強調，意識型態與政治算計擺兩邊，開放疫苗來台要當先。

(中時 )