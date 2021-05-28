因應疫情急速升溫，桃園市政府預計設置30個採檢站，協助有接觸史、旅遊史及相關症狀的民眾預約採檢，日前有採檢站的護理師投訴，因為天氣太熱了內衣褲數量不足無法更換，尤其是女性護理師內衣幾乎都是溼的，造成身體狀態極差，對此桃園市衛生局表示，感謝醫護人員極力協助採檢並會告知醫院加強調度。

支援採檢站的女性護理師表示，因天氣實在太熱了，又需要在戶外引導採檢者，導致內衣褲全都是汗水，可以更換的內衣褲數量不足，不僅身心勞累就連基本的品質都沒有，另也有護理師說，協助採檢站的醫護人員，需要全身上下配戴防護帽、防護眼罩、防護衣，直言「怎麼有辦法不熱？」尤其最近連日高溫，雖然採檢站有遮蔽物，但仍是像在烤爐下工作，導致全身上下滿滿的汗水。

桃園市衛生局回應，因採檢站需要安排數名護理師在採檢站外協助引導，考量烈日問題，採檢站已設在有遮蔽物的地方，但因天氣太熱了，導致醫護人員難以負荷，衛生局感謝醫護人員在最危急時挺身而出、堅守崗位，因顧慮醫護人員的身心狀態，將會與各醫院協調人力調度，讓同一位醫護人員不要在外待太久，輪流協助引導。

(中時 )