疫情持續嚴峻，台中市政府警察局結合LINE官方帳號「@TCPB」，針對民眾與內部同仁推出多項防疫措施，LINE ID 搜尋官方帳號「@TCPB」，不只防疫發揮功效，「@TCPB」本身就具有多項貼近民眾需求的功能，民眾在生活上遇到疑難雜症，可協助解決。

台中市警察局指出，透過LINE官方帳號「@TCPB」中的「附近警察局查詢」，結合地圖資訊導航最近的警察局，疑詐騙的ID也可立即查詢比對；遇見3寶可先「查贓車」還可以立刻用LINE連結到「交通違規檢舉」或是「意見信箱」，只要加入1個好友，就可以集所有需要的警察功能於一身。

為降低民眾至現場辦理警察刑事紀錄證明書（俗稱良民證）之群聚風險，即日起透過LINE官方帳號「@TCPB」，輸入關鍵字「良民證」，即可線上申辦良民證，不僅方便快捷又避免不必要的染疫風險。

台中市警察局去年5月就推出了手機「LINEBOT打卡」功能，揮別以往使用指型機排隊的簽到退方式，改為透過藍芽傳輸，於特定區域範圍內用自己的手機就能發送上下班訊號，大幅降低在高峰時間上下班人潮的群聚風險。

另外，如果突然聽到防空警報音響大作，還可以帶民眾去避難場所，去年11月推出的「防空避難設施」功能，公告台中市公有、供公眾使用等1053處建築物附建防空避難設施地點，如同口罩地圖一樣，不僅直接顯示使用者所在位置周邊5處可供避難地點及容納人數，還能以Google地圖導航規劃路線迅速前往避難處所實施避難。

(中時 )