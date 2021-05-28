【旅遊經 編輯部報導】

從2020年以來，肺炎疫情發生以來，全球藝術市場已受到影響而發生委縮現象，隨著台灣疫情進入三級警戒，人與人要努力斷開連結，人們的心靈已受到不小衝擊，民眾不妨利用有限的空間，做做運動、看看書籍、追追戲劇，或是用藝術來陶冶心靈。現在提供民眾線上感受藝術的機會，台北新藝術博覽會與亞洲首座跨領域NFT 平台「Jcard 這咖」合作，於今(28)日率先推出NFT加密藝術品交易，民眾透過網路零接觸的方式，時透過行動裝置觀賞，若是您非常喜歡的話，還能即時購買與收藏！

在疫情導致人心浮動焦慮的時期，台北新藝術博覽會希望借助藝術純粹的愛與美的力量，在居家防疫的過程中，依然可以透過網路，感受得到人類旺盛的生命力與創造力！

NFT加密藝術在全世界掀起熱潮，為鼓勵數位藝術創作者運用區塊鏈 NFT、盡情發揮創意、有更多展現的舞台，主辦「國際藝術家大獎賽」的社團法人台灣國際當代藝術家協會與台北新藝術博覽會、區塊鏈科技團隊—STAR BIT思偉達創新科技共同合作，於4月舉辦首屆 2021「NFT 世界大師賽」，所有得獎與入圍作品於5月28日在「Jcard這咖ART」NFT平台正式上線，並提供交易，讓藝術愛好者收藏。

台北新藝術博覽會藝術總監李善單教授表示，NFT加密藝術是一種全新的概念 ，購入NFT作品買的是時間、歷史，這項全新的概念，吸引了在40歲以下的年輕世代、科技新貴，手機是他們的瀏覽器、私人收藏庫，網路是隨身空間也是社交活動場合，非常能夠接受藝術電子化、虛擬資產的概念，願意收藏數位藝術。NFT加密藝術讓數位藝術家有被收藏的管道、亦減輕藏家對數位藝術收藏的顧慮。

「2021NFT世界大師賽」來自全球五大洲30國的入圍作品，經由STAR BIT思偉達創新科技上鏈、製作成專屬 NFT後，於「Jcard 這咖ART」平台上架，進行線上銷售。鑑於時下NFT的跨國交易複雜，於「Jcard 這咖ART」平台交易，可透過台幣進行網路/ATM匯款或刷卡，手續簡易、方便。

也提醒欲參賽民眾，「2021NFT世界大師賽」第二波比賽截止日期到6月30日，主辦單位鼓勵全球的藝術家與愛藝民眾因疫情居家工作期間，有機會可隨時隨地創作並參賽，藝術品在科技的幫助下依然有展示作品的舞台。而4/30(五)之前的第一波參賽得獎名單已在「Jcard 這咖ART」上線公佈，大賽共設有大會主席獎、評審團大獎、金牌獎、入圍獎獎項，其中獲得大會主席獎者將獲由台北新藝術博覽會大會主席直接收藏！另外，獲獎作品同時進行線上銷售。

「2021NFT 世界大師賽」得獎作品首發

相關「 2021NFT 世界大師賽」第一波獲獎名單：（名單依英文姓名排序，入圍獎請至網站查詢）

◎.大會主席獎──Chiao Li(喬莅)

◎.評審團大獎──Gabriel Picart、Hayato Takano、Ma Ying Wai(馬英瑋)、SARA SAMMAKIA、The Wus(吳氏兄妹)

◎.金牌獎──Cheng Ju-Ling(鄭如玲)、Chiu Wei-Fen(邱薇芬)、Esther Ziher-Ginczinger、Lai Ya-Chi(賴雅琦)、LIU,YU-XUAN+A Bi patriarch(劉郁萱X阿比族長)、LuNa.C (陳誼欣)、MANIHOO(瑪尼呼)、PIERPAOLO ROVERO、Sa Jen-Ming(Small Sa)(撒貞明)、Wang shinwei(王馨薇)

相關訊息可至活動官網查詢！

(中時新聞網)