受到疫苗可望加速引進帶動投資信心回升，台股大盤開高走高，週五終場漲269.25點，收16,870.86點，成交量4,939.32億，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，由於疫苗可望加速引進，短線台股持續向上整理格局，接下來仍應觀察疫情變化，建議投資人買低不買高，留意分散風險，逢低選擇大型績優股介入。短線操作應分散風險與投資產業，均衡布局電子與傳產類股，由於目前電子股成交比重僅42%(動能尚嫌不足)，若要推升大盤再繼續挑戰前波高點，需觀察電子股第三季財報表現，這段期間國內市場因疫情有起伏，應多留意風險。

因疫苗等利多消息推動盤勢表現，除了政府公布莫德納疫苗第一批15萬劑可望於28日凌晨於盧森堡運上飛機，預計台灣時間28日下午3點抵台外，日本也對外宣稱願意提供台灣AZ疫苗，另外，第二批AZ疫苗累計200萬劑預計於6月進入台灣，提振投資信心，短線支撐台股表現。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，今日台股主要由傳產類航運、鋼鐵等領漲，除了航運、鋼鐵(跌深反彈)、玻陶等類股收紅外，電子、電機類股也表現上漲，帶動大盤持續向上收高；由於利多加持，法人買盤進駐，拉抬權值大型股，指數在季線14,980與月線16,475點上有撐，短線對台股看法仍維持區間整理向上，留意後續疫情變化。

富蘭克林第一富基金經理人周書玄認為，疫情對於內需產業影響會較大，但若是對於出口業者，則要看生產基地是否扎根台灣，短線上疫情影響，居家上班與遠距辦公，可能會影響部分產業，而第二季國內消失的消費需求，第三季可能較難以補回，不過，一旦疫情控制下來，沒有繼續惡化，則投資信心隨疫苗加速施打後，消費市場可望逐漸回溫。

郭修伸認為仍以電子股為主，搭配傳產類為輔，留意波動風險，可適度分散布局。電子產業看好：半導體、晶圓代工、ABF載版、電子零組件等，傳產類股則看好：鋼鐵、航運、戶外休閒(運動器材)等類股，另外由於美國經濟表現仍如預期強勁，對通膨的擔憂則會帶動如保險業、金控等大型金融股，也具有表現機會，可分批布局。

(時報資訊)