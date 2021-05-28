美系外資針對顯示面板驅動IC(DDIC)提出最新看法，預估在產能供需緊張下，聯電(2303)、力積電有可能在第三季持續針對晶圓漲價，故DDIC售價也會有進一步上漲的可能性，該趨勢應該會延續到第三季。美系外資表示，在過去的一個月中，主要的DDIC股票表現不如台股，類似聯詠(3034)、頎邦(6147)，依照目前觀察顯示，需求仍然強勁，且該趨勢會到2021年，晶圓、封測的供應緊張普遍存在，故DDIC售價也會有進一步上漲的可能性，儘管合肥晶合有新產能，但市場依舊有所顧慮，包括對於DDIC的分配將非常有限，並且不太可能足夠緩解當前的短缺。

美系外資表示，針對部分最近股價修正約20%的DDIC個股，有可能是市場已經預估未來3~6月收益將下降，惟該現象恐不太可能發生，相反的，會有價格調漲和EPS升級持續的可能性。

美系外資表示，自去年第四季開始DDIC已經歷經幾波的漲價，預估在產能供需緊張下，第三季TDDI和LDDIC仍有持續調漲的空間，預計毛利率的增長會延續到第三季。美系外資表示，預計聯電、力積電有可能在第三季持續針對晶圓漲價，且不排除有兩位數的漲幅(80/90奈米、55奈米)，主要是反映供應緊張。

(時報資訊)