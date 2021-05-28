美國總統拜登（Joe Biden）周四表示，他將採取行動根除反競爭的商業手段，並解決使全國物價上漲的建材短缺和運輸堵塞問題。

拜登在俄亥俄州凱霍加社區學院（Cuyahoga Community College）發表演說時表示，在接下來的幾周內，我的政府將採取措施應對這些供應壓力，從建築材料和運輸瓶頸開始，並將逐步擴大我們在電腦晶片方面所做的工作，我們還將宣布新的計畫，打擊損害小企業和美國家庭的反競爭手段。

近幾周來，從木材到電腦晶片、乃至於港口積壓的貨物，美國正面臨著供應短缺和瓶頸。再加上缺乏勞動力，種種問題使房屋、汽車和消費品都變得更貴且更難取得。

美國本周五將公布備受關注的通膨指標，預料4月份排除食品和能源價格的核心個人消費支出物價指數（PCE）將上漲0.6%。

物價上漲和隨之而來的通膨疑慮可能破壞拜登的主張，即美國經濟需要砸下數兆美元的政府開支，才能在未來幾年持續增長，並創造就業機會。

拜登周四並未具體說明他將考慮採取哪些政策，但消息人士表示，其政府一直在設法解決產業過於集中和壟斷，並尋求減輕木材和鋼鐵等原料短缺的想法，除此之外，美國政府也正在研究關稅的影響。

木材短缺已導致價格飆升，建商擔心如果美國商務部做出的初步裁決是將加拿大的木材進口關稅提高1倍，那麼木材價格恐將進一步上漲。

美國政府下周將完成對供應鏈的初步審查。這項審查旨在強化美國在4大關鍵領域的掌控能力，即電腦晶片、電動車電池、藥品和電子產品使用的礦物。

(時報資訊)