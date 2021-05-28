歐洲央行(ECB)董事會成員Isabel Schnabel在接受路透訪問時表示，歐元區經濟已經來到一轉折點，近期借貸成本的增加，反映了基本面的改善；而Schnabel也淡化了殖利率上升可能扼殺成長的擔憂。

面對借貸成本的上升，歐洲央行必須在6月10日決定未來緊急債券購買的速度；然而越來越多政策制定者擔心復甦的不穩定，呼籲採取穩定的刺激措施。

Schnabel對於名目殖利率的上升持樂觀的看法，認為這是可預期的，而且融資條件仍維持在可接受的，符合於ECB在12月的承諾。

作為歐元區19國的基準，德國10年期國債殖利率本月觸及近兩年高位。目前ECB利率在-20個基點左右，較12月ECB會議以來上升了約45個基點。

儘管公債殖利率的上升未被認為過高，但是此前ECB每月購買1000億歐元債券，投資人擔憂任何的縮減都將引起拋售。

Schnabel淡化了對借貸成本上升的擔憂，還抵制了保守派的減少購債規模的呼籲，認為逐步縮減購債與目標不符。

按照目前的速度，ECB將在明年三月耗盡緊急債券購買配額；而即使在緊急措施停止後，通膨率仍將低於ECB目標的2%，因此需要透過其他工具進行更多的刺激，ECB將繼續實施高度寬鬆的貨幣政策。

(時報資訊)