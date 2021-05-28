40歲金曲歌王林俊傑18年前出道，多年來總給人頂著厚瀏海帥氣髮型的印象，令人好奇若他露出額頭是否會有差異？最近他在社群網站上分享一支影片，寫下：「我終於鼓起勇氣掀瀏海了」，但點開影片才發現他是用了漫畫特效，引來網友虧他黃牛，但也有人找出他先前曾在直播中撥開瀏海，其實沒差。

林俊傑出道以來歌唱實力備受肯定，被封為「會行走的CD」，還有網友打趣稱三金典禮只要請到他表演，音響設施自動會變好。過往他總以瀏海造型示人，幾年前他上節目《奔跑吧》，瀏海被鄧超在鏡頭前玩弄分岔，讓林俊傑登場崩潰，連忙在鏡頭前求饒。

林俊傑拍影片掀開瀏海。（圖／翻攝自秒拍）

當時鄧超在節目中跟林俊傑開玩笑，直說林俊傑若頂著厚重完美瀏海是「偶像派」，若瀏海分岔就是「實力派」，讓林俊傑大喊不行：「我的瀏海亂比要我摸任何東西都還要恐怖」，坦言這是他身為男藝人的生命，沒想到他最近在網上竟主動分享撥開瀏海的影片，第一時間騙倒不少網友。

網友挖出林俊傑過去露瀏海模樣。（圖／翻攝自微博）

影片中林俊傑先是對鏡頭燦笑，下秒就用了特效把自己的臉變成漫畫，再用漫畫特效上身的臉孔撥瀏海，引來網友說：「林俊傑真的是可可愛愛的」、「我體會到了瀏海的重要性，髮型對一個人的重要性」、「眼睛怎麼大了3倍呢」、「我覺得他還是放下瀏海比較帥氣一點，還是喜歡他的鐵瀏海！」而先前就有網友在網上問：「發現林俊傑從來都不願意露他的額頭，是不是有什麼秘密？」有人回答聽說是額頭有點高，也有人分享他露出額頭照片，覺得沒差，其實一樣帥氣。

(中時新聞網)