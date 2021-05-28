廖柏雅昨開直播號召大家居家防疫動起來。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅昨開直播號召大家居家防疫動起來。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅昨開直播號召大家居家防疫動起來。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅去年初加盟喜鵲娛樂成為蕭敬騰師弟，擁有近20年演奏小提琴學經歷的他，除了深厚的音樂基礎、被歌迷譽為「小提琴猛男學霸」，還擁有一身黝黑壯碩外型，堪稱內外兼具的新生代歌手。廖柏雅昨與擁有美國運動協會ACE證照的講師好友Justin開臉書直播，分享防疫期間健身操，吸引大批網友上線學習。廖柏雅表示，這段期間盡量不要出門，但為了維持運動習慣，自己都利用舉除濕機等家電用品，或藉由桌子做一些背部的肌肉訓練，「一個人運動還是有點孤單，於是就跟朋友一起直播，號召大眾一起在家做運動」。

啟動三級警戒後廖柏雅都一個人待在家，由於家人都在新竹，為了補充民生物資，他僅短暫出門二次，「主要買一些主食、青菜、肉類、健康食品，第二次超級多人，很多品項都是空的，最需要的肉品都沒有，只好買貢丸之類有肉類成分的食物」。為了減少外食，廖柏雅連續好幾天親自下廚，笑說：「距離自己上次這麼長時間下廚已經是大學時期了，這段時間嘗試了咖哩、雞腿排，還炸了薯條，做了蛋餅、漢堡，簡單的炒菜、煎魚，沒想到廚藝還算可以，只是花很多時間準備倒是真的。」

他這幾天早上還與人在LA的弟弟一起看NBA，兩人都穿湖人隊的球衣幫忙加油，「也因為我們兩個有15小時的時差，所以很把握能連線互動的機會」。他6月中前的公開演出活動均已暫緩，近期同步討論延後舉辦時間，「跟世界共體時艱，希望能盡快平靜，在大家面前表演」；至於接下來作品發表是否受疫情影響？廖柏雅表示自己一直以來創作都沒有停止，「籌備工作會繼續執行，希望很快就能跟大家分享」。

(中時 )