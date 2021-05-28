高市湯姓男子向工地借廁所小便遭拒，竟與韓籍保全人員起糾紛，還拿1.2公斤木條狂打保全導致顱內出血、聽力嚴重受損。湯男一審原本僅判5月，但上訴後認定他惡行重大且有竊盜前科，改判3年，再上訴至高雄高分院，駁回上訴定讞。

判決書指出，2019年5月30日凌晨4點30分，湯男途經高雄市苓雅區青年路一處工地，因尿急跑到工地門口想小便，工地韓籍朴姓保全看見連忙阻止他，雙方發生爭執，湯男竟徒手毆打朴男，還拿起一根長60.7公分、寬9公分、厚4.3公分、質地堅硬的實心長方體木條，往朴男身體和頭部攻擊，朴男當場重傷倒地昏迷，路人看見趕忙報警送醫才撿回一命。

湯男辯稱，當時他只是想在路邊上個廁所，但朴男口氣像警察盤查一樣差，受不了才出手打他。沒想到朴男跑回工地拿起木條反擊還咬他手臂，才會生氣地撿起木條反擊，打到他求饒為止。

醫院檢傷，發現朴男腦部左側蜘蛛膜下腔出血、右側硬腦膜下血腫、顱骨骨折，身體及四肢多處挫擦傷、右小指骨折。其中，顱骨骨折造成朴男兩耳聽力減損，左耳聽力剩63分貝，右耳聽力剩51分貝，雙耳均達中度聽力障礙。

法官當庭勘驗木條，發現木棍相當硬，又重達1.2公斤，一審依傷害罪判湯男5月，可易科罰金。不過檢察官認為，朴男當時被打到進加護病房，聽力不但嚴重受損還持續下降中，認為原審量刑太輕上訴。二審認為湯男涉案情節重大，還有竊盜前科，改判3年。湯男不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，駁回上訴而定讞。

(中時 )