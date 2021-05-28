6成國人打第一劑疫苗 陳時中曝時程！強調效果更好 15:532021/05/28 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中表示，疫苗接種率若是到六成以上效果更好，到十月底可能約有六成國人能夠打到第一劑疫。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中表示，如果按照原先疫苗到貨時程規劃，今年十月底前全國約有六成民眾可打到第一劑疫苗，但仍要看最終的疫苗進貨期程而定。 陳時中表示，國外經驗顯示，疫苗接種率在兩成以下還看不出特別的防疫效果，但超過四成效果就會開始顯現，若是到六成以上效果更好，因此如果疫苗到貨時程沒變，加上到時候大家火力全開，到十月底可能約有六成國人能夠打到第一劑疫。 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 (中時 ) #陳時中 #國人 #疫苗 #到貨 #效果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 北市線上教室「酷課雲」首日登場遭塞爆 老師曝心聲：遠距教學效果有落差 11:442021/05/18 生活 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 本土破5000例！這縣市一夜變色 全台最新確診地圖 - 生活 AZ、莫德納疫苗混打可以嗎？前台大醫給答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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