陳時中表示，如果按照原先疫苗到貨時程規劃，今年十月底前全國約有六成民眾可打到第一劑疫苗，但仍要看最終的疫苗進貨期程而定。

陳時中表示，國外經驗顯示，疫苗接種率在兩成以下還看不出特別的防疫效果，但超過四成效果就會開始顯現，若是到六成以上效果更好，因此如果疫苗到貨時程沒變，加上到時候大家火力全開，到十月底可能約有六成國人能夠打到第一劑疫。

(中時 )