本土疫情連環爆，全台進入三級防疫警戒，為了避免疫情擴散，許多人處於遠距上班、上班的狀態，有民眾日前透露很多老師反應常在視訊畫面中，看見學生家長只穿內褲走來走去，因此呼籲「各位爸爸自重」，對此，前知名主播何戎強調不僅可能衍生出隱私問題，嚴重者甚至可能觸法。

何戎表示無論孩子在家上課，或是爸媽在家上班，都是透過視訊作業，但無意間恐怕會觸法，請教專業律師後，整理出3點提醒大家注意，第一、視訊上課或開會，可能會不小心拍到家人入鏡，像是爸爸穿內褲，媽媽換衣服等畫面，這時同在線上的人，千萬別截圖或轉傳分享出去，以免侵害個人隱私觸法，第二、如果分享自己邊聽音樂邊做事的視訊內容，要先注意是否有「著作權」問題，因為背景音樂未取得版權所有人同意公開播送，可能會侵害著作權。

最後一點，他強調在視訊討論時，對於議題發表個人意見時得特別留意，以免發言不慎被控「網路誹謗」，此外也避免轉發「聽說某人或某地方的疫情種種」等未經證實的訊息，日前就宣布會面臨3年以下有期徒刑，或300萬以下罰金，接著不忘再三提醒：「視訊時，謹慎一點還是好的」。

此外，何戎日前強調不論每天公布的數字是多少，若想盡一份心力，支持在第一線守護全台民眾的醫護人員，唯一能做的就是戴好口罩，接著更隔空喊話：「前方靠你們的防守，後方就靠我們的自律了」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)