過去常見大客車、大貨車等因轉彎時「內輪差」視野死角，導致交通事故。交通部表示，6月1日起，未依規定裝設行車視野輔助系統者，將處汽車所有人最高2萬4000元罰鍰；即使裝了行車視野補助系統，但行車時無法正常運作，最高也處以1萬8000元罰鍰。

大型車事故頻傳，據統計平均每年大型車車禍約達1500件，視野死角、內輪差通常是事故主因。立法院去年12月三讀通過、總統今年1月20日公布修正《道路交通管理處罰條例》第18條之1，除了過去要求裝設的行車紀錄器之外，新增要求裝設行車視野輔助系統，否則處汽車所有人1萬2000元以上、2萬4000元以下罰鍰；行車時行車視野補助系統無法正常運作，也要處汽車所有人9000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並均責令其參加臨時檢驗。

6月1日起新規定還包括《道路交通管理處罰條例》第43條，汽車駕駛人違反拆除消音器或以其他方式造成噪音，除原處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰外，新增1年內再犯者併處吊扣駕照6個月，吊扣汽車牌照由3個月加重處罰至6個月；另外，有第43條第1項、第3項所列「蛇行」、「嚴重超速」、「惡意逼（擋）車」、「在道路上競駛（技）」等危險駕駛行為，除處罰鍰外，吊扣汽車牌照由3個月延至6個月。

交通部表示，2018年1月1日起新登檢領照的大客車、大貨車，及2020年9月4日起新登檢領照總重量逾3500公斤至5000公斤，且全長6公尺以下的小貨車，定期檢驗時應裝設合行車視野輔助系統；2017年12月31日以前新登檢領照的大客車、大貨車應裝設行車視野輔助系統，且行車前應檢查行車視野輔助系統。

(旺報 )