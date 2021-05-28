亞東醫院後勤組為旅館員工快篩。（亞東醫院提供）

雙北市徵用大型飯店做為「加強版防疫專責旅館」，其中新北市徵用5家飯店，共1062房，預計提供給快篩陽性、確診輕症或無症狀患者。亞東醫院昨（27日）晚第一批團隊連同製氧機、藥物等資源設備進駐，由加護病房主任領隊，今日上午7時起收治確診病人。

亞東醫院協助轄內2家專責旅館，共424房，由外科暨創傷加護病房洪芳明主任籌組團隊，帶領院內專科醫師、護理師等數十人，並與警察、飯店房務等人員合作，提供食宿、醫療照護、環境衛生與現場安全管理。

洪芳明表示，加強版防疫專責旅館視同醫療院所，醫護人員24小時不間斷照護，若旅館病人有緊急事況，也會即時連動院內專責團隊，甚至隨病情變化啟動後送的無縫醫療照護。

洪芳明指出，今日預計收治235位快篩陽性、確診輕症或無症狀患者入住旅館，29日將協助啟用第2家防疫專責旅館，另一支團隊已整裝待發。

(中時 )