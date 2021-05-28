新北市經發局日前傳出一名駐府外包人員確診，市議員張錦豪今接獲基層公務員陳情，該名確診的駐府外包人員丈夫也在市府城鄉局上班，該科同仁已全面居家隔離，市府人心惶惶；新北市人事處稍早突然廣播宣布，市府大樓預計明日辦理全面大消毒，至於消毒原因為何？新北市秘書處回應，這是預防性清消，才會利用週末假日進行。

有基層公務員向張錦豪陳情，經發局外包駐府廠商日前有人確診者，確診者平常活動區域為市府3樓，23日被衛生局通知確診，丈夫也在市府城鄉局上班，雖然已居家隔離，同科同仁也居家隔離，但相關資訊都完全封鎖，根本就是一言堂，「市府基層同仁都相當害怕。」

新北市府人事處稍早透過廣播宣佈，因應防疫考量，全府預計明日晚間7時大消毒，請同仁提早下班。

市府員工也收到通知，內容指出「行政大樓及園區將於5／29(星期六)19：00起進行消毒作業，請同仁將重要公文及個人貴重物品收妥，避免噴灑藥劑而受潮，並請避免加班以利整體消毒作業，感謝各機關及同仁配合。」

新北市府突如其來宣布大消毒，是否因為又有員工確診？新北市秘書處表示，這是之前就已經排定的預防性清消，才會選定週末沒人上班時進行。

(中時 )