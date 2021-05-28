氣候變遷催化高溫提前發動，加上防疫居家更讓台灣電力供給吃緊。台汽電 (8926)表示，旗下星元電力一號機年初發生火警，仍盡力搶修，二號機已維修完畢，開始恢復運轉。另，旗下星能、國光電力已通過環境影響差異分析審查，未來只要有電力調度需求，就可將容量因數提高至70％。

此外，燃汽、綠能佈局也持續推進。豐德電廠二期(1000MW)預計5月底取得電業籌設許可，參與台電113年商轉100萬瓩燃氣機組電力採購標案。星寶電力彰化11MW陸域風電現正辦理電業執照申請作業，彰化芳苑風力發電開發案正辦理環境影響評估環境調查中。至於烏山頭水庫水面型光電(約13MW)、雲林古坑籌設5.2MW光電案場，現正施工中。

台汽電持股星元電力41％，第一季因星元電力1月24日發生火警，導致一號機毀損，加上汽價下跌，侵蝕獲利，首季獲利年減27.61％，EPS0.51元。星元電力正進行設備採購、拆除作業，預期大部分損失都可獲得保險給付，惟全年獲利貢獻比去年減少。

台汽電表示，星能、國光電力都已通過環境影響差異分析審查，未來只要有電力調度需求，就可將容量因數提高至70％；森霸電力預計本月、下月通過環境影響差異分析審查，屆時也可將容量因數提高至70％，實際狀況則視台電調度。森霸電力二期也在5月拿到電業籌設許可，正參與台電2024年6月即將商轉的100萬瓩燃氣機組電力採購標案。

離岸風電工程承攬部分，台汽電承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程執行中；旗下星能股除進行承攬台電示範風場陸域管排土建工作，並興建再生能源運維中心，將爭取相關離岸風電工程及運轉維護商機。

此外，台汽電完成收購哈瑪栗能源科技股份有限公司100％股權，將進行漁電共生開發。投資花蓮兆豐太陽光電廠，入股20％，目前由星能公司洽談開發暨統包承攬工程中。台電台南鹽田150MW太陽光電案已完工測試中。清水地熱現場工程持續進行中，預計7月底取得電業執照。

(工商 )