新冠肺炎疫情期間，不少民眾有檢測是否染疫的需求。臺北榮總為因應近日暴增的篩檢人潮，減少民眾在酷熱天氣下排隊候檢的不便，在微遠文化藝術基金會顧芸董事長及微風慈善基金會廖曉喬策略長善款捐助下，緊急增建第二戶外防疫篩檢站，於今(28)日上午正式完工啟用。特別設置專業空氣過濾空調設備，可有效保障採檢人員安全，提供民眾舒適乾淨的候檢環境。

臺北榮總許惠恒院長表示，疫情雖十分嚴竣，但社會的愛心卻源源不絕，誠摯感謝顧芸董事長及廖曉喬策略長的善行，讓北榮在短短十天內，完成國內設備最完善的篩檢站，臺北榮總全體同仁將盡最大努力，堅守抗疫第一線，全力守護國人的健康。

北榮第二戶外防疫篩檢站特別設置專業空氣過濾空調設備，可有效保障採檢人員安全，提供民眾舒適乾淨的候檢環境。(圖/臺北榮總提供)

臺北榮總許惠恒院長(右三).陳威明副院長(中)慰勉為防疫不眠不休工作的同仁。(圖/臺北榮總提供)

臺北榮總急診部顏鴻章主任指出，原設於急診室外的第一篩檢站空間不足，侯檢環境不佳。為了改善民眾候檢的需求，第二戶外防疫篩檢站以組合屋形式建置，採檢區為全外氣供應的空調，空調的氣流方向由採檢人員流向被檢人員，排出的空氣經過過濾效果99.97％高效濾網（HEPA ）及紫外線殺菌再排到戶外，除了可讓採檢人員獲得最完善的防護，更可避免造成空氣污染。

除此之外，並設置空調及戶外二處候檢區，依社交距離設置座椅，民眾可依需要選擇，同時貼心提供流動廁所，提供民眾舒適、安全的篩檢服務。

(中時新聞網)