基隆市長林右昌下午表示，基隆今日新增5例本土個案、1例校正回歸，雖然案例數較昨天下降，但不保證疫情趨緩。其中有2例（案7055、案7187）值得關注，他們分別為10多歲的男性與女性，為確診攤販夫妻檔的兒女，顯見市場群聚與家庭群聚問題再度浮上檯面。

在今日公布的5名個案中，案6869為20多歲越南籍女性、案7184是60多歲的男性洗腎患者、案7185則為60多歲的女性營養師，正在疫調中。

案7055與案7187則是流動攤販夫妻檔（案6439、6440）的兒女，年紀為10多歲夫妻在發病前曾去過台北、新北、宜蘭等地擺攤，這些地方也大多成為疫情熱區，2人確診後，如今又傳給一雙兒女。

此外，先前追蹤的3個專案也有新進度，首先是「小姑娘小吃店」，基市府昨天擴大匡列3家小吃店。目前小姑娘小吃店匡列的18人都已聯繫上，其中11人完成篩檢後有3人確診（案5772、案3910、案6216），其餘7人採檢中。

金水灣小吃店匡列47人，有37人已取得聯繫，有9人表示沒在此上班，現已採檢10人，有2人陰性，其餘等待結果。鑫水灣小吃店，已取得16人個工作人員名單，已在聯繫中。快樂城小吃部尚未公布，至於有染疫員工爆店內有從萬華來工作的人，由於對方只留藝名尚在聯繫中。

第二則是「果菜市場」，現已完成35家商行的接觸者匡列，共計84人，昨天有23人前往快篩，結果皆為陰性，剩下61人則於今日採檢。

第三則是「成功市場」，攤商總計匡列68人，居家隔離26人，21人已完成檢查，有1人陽性（案5208）、5人已完成採檢，結果尚未出爐，另轉介快篩42人，皆為陰性，目前沒有新增確診案例。

(中時 )