台中市議員陳淑華接到幼兒家長陳情，家長在疫情期間面臨防疫照顧假、停業、無薪假等，收入銳減，幼兒園又依收退費辦法不退月費，家長難以負擔，呼籲教育單位重新研議收退費辦法。對此，教育局指出，教育部27日與各縣市及幼教業界代表研商，決議為6月1日至14日停止到園期間，暫時不向家長收取費用，等復課後，幼兒園再向家長收取6月的代收代辦費，市府配合中央決議辦理，維護民眾權益。

全國三級警戒，教育部兩度宣告全國各級學校、幼兒園停止到校至6月14日，將近一個月家長們必須在家照顧幼兒。

陳淑華表示，學校系統停課，幼兒也沒辦法送到幼兒園，家長無法營生、收入減少，但各幼兒園依台中市政府的收退費辦法卻沒有退月費，台中市教育局強調停課但是沒有停班，幼兒園還是有開，所以家長還是必須付費。

陳情的年輕媽媽說，她們在家照顧小孩，是被迫在家沒上班，是請自己的特休還是無薪假，向園方詢問只能退餐費、交通費等，月費不退，質疑為何園方沒有收小孩，卻要家長付費。許多幼兒園老師也放了無薪假，幼兒園反而收月費卻少付薪資。

陳淑華建議由紓困方案納入幼兒園，並補助部分幼兒園教師薪資，現在各行各業都受到衝擊，所有內需產業大多受到影響，盧市府應思考如何營造好的幼托環境，建構家長與教育托育機構的信任，是政府的責任，呼籲市府教育局儘速重新研議相關收退費辦法，體恤家長的辛苦，共創家長、小孩、幼兒園共贏的局面。

教育局表示，教育部已於5月27日與各縣市及幼教業界代表研商，目前決議為6月1日至14日停止到園期間，暫時不向家長收取費用，等復課後，幼兒園再向家長收取6月的代收代辦費，包含活動費、材料費、午餐費及點心費等；至於向家長收取的額度，則依據幼兒實際上課日期比例計算，市府將配合中央決議辦理，維護民眾權益。

(中時 )